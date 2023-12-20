شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتطوير مهارات العاملين بقطاع السياحة بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستشارة وزير السياحة والآثار: نستهدف 30 مليون سائح سنويا قبل 2030 وهذا لن يتحقق دون رفع جودة العاملين بقطاع السياحة

بحضور سها بهجت مستشارة وزير السياحة والآثار للتدريب قام مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وجمعية الصعيد للتربية والتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تطوير مركز التدريب المتكامل التابع لجمعية الصعيد بأبو قرقاص بالتركيز على مركز التدريب الفندقي الملحق به.

وستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الدعم اللازم لتطوير مركز التدريب الفندقي، من خلال مشروع قوى عاملة مصر بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال السياحة بصعيد مصر، إذ إن مركز التدريب الفندقي يوفر فرص تدريب للشباب الراغب في العمل بالسياحة ويرفع كفاءة العاملين الحاليين في هذا المجال الحيوي من خلال التدريب بالممارسة في الفندق الملحق بالمركز المكون من 38 غرفة مما ينتج عنه تخريج شباب ماهر مؤهل للعمل في السياحة يستطيع أن يساهم في النمو الاقتصادي للدولة.

قالت سها بهجت إن استراتيجية وزارة السياحة تستهدف 30 مليون سائح سنويا قبل حلول عام 2030 وأن النجاح في بلوغ هذا الهدف يتطلب بالضرورة تقديم الخدمات بجودة عالية وهذا سيتحقق برفع جودة العاملين في قطاع السياحة، وأضافت أن تطوير مركز التدريب الفندقي كأحد أهم المراكز التي تخدم شمال الصعيد يدعم تحقيق هذا الهدف معربة عن تمنيها تكرار التجربة في مختلف أقاليم مصر.

وقال جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر إن المشروع يولي اهتماما كبيرا لدعم مراكز التدريب المهني مثل مركز التدريب المتكامل بأبو قرقاص لأن هذا له تأثير مباشر وقوي على تحسين كفاءة سوق العمل المصري وهذا هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتحقيقه من خلال مشروع قوى عاملة مصر الذي يعمل على دعم تعليم وتدريب الشباب ليصبح جاهزا فورا للالتحاق بسوق العمل.

وأعرب المهندس وحيد نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بقطاع السياحة مما يتكامل مع رسالة جمعية الصعيد التي تسعى من خلال مركز التدريب الفندقي لتوفير فرص تدريب عالية الجودة في مجال السياحة لإعداد شباب قادر على اقتحام سوق العمل وتحقيق زيادة في الدخل، وأضاف أن التعاون مع مشروع قوى عاملة مصر برعاية وزارة السياحة والآثار سيساعد على رفع جودة المركز والعاملين به وتأهيله للحصول على شهادة اعتماد الجودة الأيزو.

تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID المركز من خلال البروتوكول على تصميم برامج تدريبية متخصصة مبنية على الجدارات حسبما أوضح محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، وأضاف فوزي أن العمل التنموي الجاد في صعيد مصر يكون دائما له مردود وتأثير كبيران، وأعلن أن مشروع قوى عاملة مصر سينشئ أيضا وحدة لبرنامج <<ابدأ رحلتك>> التابع للمشروع، داخل المركز والتي تهدف لتأهيل الباحثين عن فرص عمل للتوظيف وتوصيلهم بأصحاب الأعمال.

يذكر أن مشروع قوى عاملة مصر هو أحد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي يأتي ضمن اتفاقية "تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار" الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية ويهدف إلى دعم المهارات والإنتاجية والتوظيف وتحسين وتعزيز مهارات القوى العاملة بمصر.

أما عن جمعية الصعيد للتربية والتنمية فهي جمعية غير هادفة للربح تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأهالي الصعيد من خلال برامج تنموية متكاملة في مجالات التعليم والصحة وتنمية المهارات.