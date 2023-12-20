شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 % نموا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة , نمواً متسارعاً خلال الربع الثالث لعام 2023م، بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة والدعم الحكومي لتنمية القطاع الخاص، وثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد السعودي.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض 549,346 منشأة، تمثل ما نسبته 43% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 232,039 منشأة، وبنسبة 18.3%.

وفي المنطقة الشرقية، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 136,689 منشأة، بنسبة 10.8% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في باقي مناطق المملكة الأخرى 351,190 منشأة، شكلت ما نسبته 27.7%.

يذكر أن عدد المنشآت المتناهية الصغر بلغت 1.1 مليون منشأة، والصغيرة بلغ عددها 151,170 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 18,176 منشأة.

وتعزز هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور المملكة في جعلها مركزاً إقليمياً وصناعياً متكاملاً، وتسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقق الاستدامة بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.