شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "التفاعل الذكي للوساطة الرقمية" لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل.

وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة ثلاث شركات.

ويأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه البنك المركزي السعودي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.