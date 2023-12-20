شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المسار الرياضي” يؤسس صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة مليار ريال في منطقة الفنون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت مؤسسة المسار الرياضي مع كلٍ من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، اتفاقيةً لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة مليار ريال، بهدف إقامة مشروع متعدد الاستخدامات لتطوير منطقة الفنون وهي إحدى الخليج 365 الثمانية لمشروع المسار الرياضي.

ويشكّل الصندوق نموذجًا فريدًا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث ستكون “شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري” شريكاً رئيساً في الصندوق ، فيما ستقوم “شركة أجدان للتطوير العقاري” بأعمال التطوير العقاري للمشروع، إضافة إلى انضمامها كمستثمر مشارك في الصندوق، وستتولى “شركة البلاد المالية” مهام إدارة الصندوق.

ويستهدف المشروع بناء مجموعة متنوعة من المنشآت السكنية والمكتبية والتجارية والترفيهية التي سيتم تنفيذها وفقًا للكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، وسيمتد على مساحة 20,000 متر مربع ضمن مشروع المسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان، وسيتضمن مسطحات بناء تبلغ نحو 120,000 متر مربع بإجمالي مساحات تأجيرية تتجاوز 60,000 متر مربع مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن: “إن تأسيس صندوق استثمار عقاري وما تشكّله هذه الشراكة الاستراتيجية، تعدّ خطوة مهمة لتعزيز تقدم العاصمة الرياض في مجال التطوير الحضري، وتعكس التزامنا في مشروع المسار الرياضي بتحقيق رؤيتنا في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض بحيث تكون واحدة من أفضل مدن العالم، ممّا سيُسهم في نمو المنطقة وتحقيق رؤية المملكة 2030″.

وأشارت إلى أنه من خلال التعاون مع الشركاء سيتم تزويد منطقة الفنون في المسار الرياضي بمرافق تتميز بمقاييس عالمية بما يضمن وضع بصمة إيجابية في المجالات المتعلقة بمجتمع مدينة الرياض كافة، بما في ذلك استحداث فرص عمل جديدة وتمكين سكان المدينة من تبني نمط حياة قائم على اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة، وستسهم في إعادة رسم ملامح المشهد العام في مدينة الرياض”.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد العتيبي، عن اعتزازه بالإعلان عن تأسيس صندوق استثمار عقاري كجزء من الشراكة الإستراتيجية مع شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة البلاد المالية، حيث سيدعم هذا الاستثمار تحقيق الهدف المشترك لمشروع المسار الرياضي عبر توفير مرافق عالمية المستوى لسكان مدينة الرياض، كما سيلعب دورًا رئيسًا في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال: “إن نوعية المشروع المتفردة ستسهم في الاستجابة للطلب المتزايد من المشاريع النوعية التكاملية والمرتبطة بجودة الحياة وخلق مجتمعات فريدة ومتكاملة تتناسب مع اسلوب الحياة العصرية.”

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية زيد المفرح، أن هذا الصندوق يعد خطوة مهمة في رحلة مشاريع مدينة الرياض بشكل عام – ومشروع “المسار الرياضي ” بشكل خاص -، التي تسعى من خلالها لأن تصبح واحدة من أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.

وأشار المفرح إلى أن شركة البلاد المالية تتطلع إلى العمل مع شركائها في هذا الصندوق النوعي لتحقيق أهداف رؤية السعودية وأهداف مشروع المسار الرياضي الفريد من نوعه، وستستثمر في إمكانياتها التقنية والبشرية لتواصل التميز في إدارة المنتجات النوعية وتسخير خبراتها لتحقيق مستهدفات الصندوق والمستثمرين فيه.

يذكر أن منطقة الفنون إحدى الخليج 365 الثماني في مشروع المسار الرياضي الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والتي تمتد على مساحة تبلغ 184000 متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة وتتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزًا حيويًا للتنقل المستدام، مراعيًا أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلًا عن تميز المشروع بمعالم فنية استثنائية تضيف رونقًا لمسارات التنقل الموجودة فيها.

فيما يعد مشروع “المسار الرياضي” أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومترًا على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز٫ ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتضمن أكثر من 4,4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 موقعًا للرياضات المتنوعة.