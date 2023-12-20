شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز صعودها مع إشارة الفيدرالي لخفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقتت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بما في ذلك ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي وناسداك مكاسب يوم الأربعاء مدعومين في ذلك بالتفاؤل المستمر بشأن تحول محتمل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل 2024، وفق ماذكر موقع إنفيستينج الأمريكي.

خفض الفائدة

يأخذ المستثمرون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بجدية والتي تشير إلى نهاية التشديد النقدي الكبير للبنك المركزي. وحاول صناع السياسات تخفيف التوقعات بإمكانية حدوث انخفاض للفائدة مع تسعير المتداولين لإمكانية حدوث فرصة كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 143 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 كما أشارت مجموعة "سي إم ي" عبر أداتها فييد واتش.

أسهم العقارات

وقد عزز التفاؤل في الأسواق تقرير صادر عن وزارة التجارة والذي كشف عن ارتفاع كبير في بناء المنازل في نوفمبر مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 1.2٪ في مؤشر شركات عقارات الإسكان PHLX.

وقد أضاف الأداء القوي لقطاع الإسكان، إلى جانب توقعات البيانات الاقتصادية القادمة بما في ذلك القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، إلى توقعات السوق الإيجابية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.50% ليغلق على مقربة من أعلى مستوى قياسي له منذ يناير 2022 بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.54% ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط أداء قوي في أسهم التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.59% محققًا مستوى قياسي جديد. وكانت شركة "ألجرينز بوتس أليانس" صاحبة الأداء الأكبر في مؤشر داو جونز حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 2%.

أسهم الطاقة

وفي الوقت نفسه، كانت شركة طاقة الشمسية "إينفايس إينريجي" و"فيرست سولار" كانتا الأكثر تقدمًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعة بأكثر من 6% و5% على التوالي.

تفوق أداء أسهم الطاقة، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% فزاد سهم "هاليبرتون" بنسبة 2% تقريبًا بينما زادت أسهم "أوكسيدنتال بتروليوم" و"إكسون موبيل" بأكثر من 1%.

اتجاه أكبر لشراء الأسهم

وقال كيم فورست مؤسس شركة "بوكيه كابيتال بارتنرز": " التحيز لشراء الأسهم يترسخ وما لم تتغير الأمور فمن المحتمل أن ترتفع كل يوم”.

نهاية السنة على مكاسب

ويقول محللون أن جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة في طريقها لإنهاء شهر ديسمبر بمكاسب، فمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4% خلال الشهر محققًا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2017. وارتفع مؤشر داو جونز وناسداك بأكثر من 4٪ و5٪ على التوالي. وتشكل الأسهم العشرة الأولى في مؤشر S&P 500 ما يقرب من 70% من المؤشر، بالقرب من مستويات عام 2007 كما شكلت أكبر 10 أسهم ما يقرب من 70٪ من مؤشر S&P 500 اعتبارًا من 15 ديسمبر، مما يجعله ثاني أعلى إجمالي بعد عام إيجابي منذ أكثر من ثلاثة عقود.