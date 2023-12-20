شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تطوات جديدة فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أهم أخبار الاقتصاد اليوم 20 ديسمبر 2023 والتي من بينها أداء البورصة المصرية وكذلك تطورات سوق الذهب الذي سجل تغيرات عدة على مدار اليوم، كذلك الأخبار الخاصة بالمجموعة الاقتصادية.

هبوط 11 قطاعًا بالبورصة

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا بـ 30 جنيها بعد ارتفاع متتالي ليخسر الذهب قمته التاريخية، وبلغ عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وقت نشر التقرير 2970 جنيها الآن في الأسواق.

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3394 جنيها.

عيار 21 يسجل 2970 جنيها.

عيار 18 يسجل 2546 جنيها.

عيار 14 يسجل 1947 جنيها.

الجنيه الذهب 23760 جنيها.