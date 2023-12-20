شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر الوطنية للصلب - عتاقة، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 141.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 97.4 مليون جنيه، 105.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 17.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 24.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.56%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 153.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 144 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.679 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.