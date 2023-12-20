إطلاق معسكر حوكمة البيانات لتأهيل 60 متدربا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ممثلةً في أكاديميتها، باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات، لتدريب أكثر من 60 متدربا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية، في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية، وفقا لتشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

وسيتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسة في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، ومعرفة كيفية حماية البيانات الشخصية، فضلا عن تعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات، وسيمنح المعسكر المتدربين شهادة معتمدة من «سدايا».

إضافة إلى تأهليهم لاختبار للحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات من جهة معترف بها عالميا.

ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت «سدايا» الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل خلال زيارة موقع أكاديمية «سدايا».

وسيكون 23 ديسمبر 2023 آخر موعد للتسجيل في المعسكر، في حين سيبدأ المعسكر حضوريا في مقر أكاديمية طويق الأحد 7 يناير 2024، ويستمر 30 يوما.

ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات «سدايا»، لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات، لسد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة، ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

معسكر حوكمة البيانات

تدريب 60 خريجا

التخصصات: التقنية، الإدارية، القانونية.

الساعات 120 ساعة تدريبية.

آخر موعد للتسجيل 23 ديسمبر 2023.

يبدأ المعسكر حضوريا 7 يناير 2024.

يستمر 30 يوما.

يتعرفون على:

المفاهيم الرئيسة في حوكمة البيانات.

سياسات تصنيف البيانات.

كيفية حماية البيانات الشخصية.

سياسة مشاركة البيانات في المنظمات.

الشروط