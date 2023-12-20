مُدد تطلق «عالوقت» لتعزيز التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور

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واهتمت الحملة بتعريف برنامج حماية الأجور، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بدفع الأجور في موعدها، وذلك خلال إبراز الفوائد التي يجنيها كلٌ من صاحب العمل والموظف، إضافة إلى تشجيع المنشآت على التسجيل في نظام حماية الأجور، وتحقيق نسبة التزام مرتفعة، لحماية حقها وحقوق العاملين، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل النزاعات العمالية، وحماية المنشآت من العقوبات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمُدد بندر الغفيص: «تحرص مُدد على توعية جميع الأطراف المعنية بأهمية الالتزام بدفع الأجور في موعدها، بل وتمكينهم من ذلك.
سعياً واستمرارا بتحقيق أهداف البرنامج في حماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في المملكة».
وأضاف: «نأمل أن تحقق حملة «عالوقت» أهدافها في زيادة الوعي والتعريف بأهمية الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها، وأن تسهم في تحسين ثقافة الالتزام بالمواعيد لدى جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية»، موضحا أن الحملة ستركز على شرح آلية التسجيل والالتحاق بنظام حماية الأجور، وأثره على بيئة العمل وعلى العاملين السعوديين والوافدين.
وتعد مُدد إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمتابعة عملية التزام المنشآت بحماية الأجور، إضافة إلى تقديمها منتج إدارة الرواتب والمتكامل مع عدد من المصارف السعودية، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق الالتزام بحماية الأجور بطريقة سهلة وميسرة.
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