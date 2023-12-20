شكرا لقرائتكم خبر 1000 مهتم في القطاع السياحي يشارك في «اكتشف بعد الأحساء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم صندوق التنمية السياحي جولته التعريفية الثالثة والمعرض المصاحب الذي نظمه في محافظة الأحساء يومي 18 و19 ديسمبر الحالي، تحت شعار «اكتشف بعد الأحساء» برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال.

وحضر المعرض التعريفي أكثر من 1000 زائر مهتم في القطاع السياحي، للتعرف على المنتجات والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بالاستثمار السياحي من القطاعين العام والخاص بالمملكة.

استهدفت الجولة والمعرض التعريفي إبراز محافظة الأحساء كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية في ظل ما تتمتع به المحافظة من ميزات تنافسية تتجسد في مقوماتها الطبيعية، حيث العيون والآبار وواحات النخيل التي تضم 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنويا، والمتنزهات والبحيرات، والواجهة البحرية التي تعانق الخليج العربي بشواطئ تمتد على طول 150 كلم، وثقافتها وإرثها التاريخي العريق الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، الذي تقف معالم آثارها التاريخية شاهدا عليه، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية حيث تحتضن أكبر حقول النفط في العالم، ليشكل ذلك كله محفزا قويا في دخولها قائمة التراث الإنساني العالمي في «اليونسكو» 2018، واختيارها عام 2019م عاصمة للسياحة العربية بعد استيفائها شروط المنظمة العربية للسياحة، وقبل ذلك اختيارها عضوا في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في 2015م.

وتم خلال فعاليات النسخة الثالثة من الجولة والمعرض التعريفي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المحافظة واكتشاف مختلف مجالاتها، حيث شهد المعرض عددا من الجلسات الحوارية، تضمنت جلسة عن قصص نجاح عدد من المستثمرين في القطاع السياحي، وجلسة حوارية عن «استثمر في الأحساء» بين غرفة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، تلتها جلسة عن «برامج الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أدارها صندوق التنمية السياحي مع هيئة تطوير الأحساء، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة.

وشملت الفعاليات ورش عمل قام صندوق التنمية السياحي من خلالها بالتعريف ببرامج دعمه وحلوله التمويلية مع تقديم استشاراته للراغبين والمهتمين، إسهاما منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده في تمكينها بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الأحساء.

وشارك في فعاليات الجولة ممثلون من وزارة السياحة، وأمارة محافظة الأحساء، والهيئة السعودية للسياحة، وغرفة الأحساء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة التراث، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة الجدوى للاستشارات، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الرائدة للتمويل، وشركة تمويل الأولى، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، ومنصة مبات، وشركة دان، وشركة المرابحة المرنة للتمويل.

تلت المعرض التعريفي جولة مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لزيارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، سعيا لدعم رواد الأعمال في المحافظة.

وقد نفذ الصندوق جولتين سابقتين في كل من الطائف وعسير، أسهمتا في إبراز التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربهما والفرص الاستثمارية الواعدة فيهما، مما انعكس بشكل إيجابي على إثراء المشاريع الطموحة فيهما.