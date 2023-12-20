شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض وسهم فيديكس يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، بفعل عودة المتداولين إلى الهدود، بعد تفاؤل كبير نجم عن تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المحتمل نحو إلى تيسير السياسة النقدية، في حين تراجع سهم شركة فيديكس بعد صدور توقعات قاتمة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 37.79 نقطة أو 0.10% عند الفتح إلى 37520.13 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 3.64 نقطة أو 0.08% إلى 4764.73 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 29.86 نقطة أو 0.20% إلى 14973.36 نقطة مع بدء التداول.

