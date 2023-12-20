شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع "الإيكونوميست": هذه هي الاقتصادات الأفضل أداءً في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع عدد كبير من المحللين والمراقبين حول العالم حدوث ركود عالمي في عام 2023 في ظل مجابهة البنوك المركزية التضخم، وكانت أغلب التوقعات التي أدلى بها اقتصاديون لوكالات وشبكات مثل رويترز وبلومبيرج خاطئة. وقالت المجلة أنه مع ظهور مؤشرات النمو لمجمل العام ال2023 فربما يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد نما بنسبة 3% وربما ستظهر المؤشرات المجمعة بخلاف الفصلية نمو أسواق العمل وتراجع التضخم في ظل ارتفاع أسواق الأسهم فعليا بنسبة 20% في بعض البلدان وأكثر من ذلك في بلدان أخرى.

لكن هذا الأداء الإجمالي يخفي تباينًا واسعًا حيث قامت مجلة الإيكونوميست بتجميع بيانات حول خمسة مؤشرات وهي: بيانات اقتصادية ومالية والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والوظائف وأداء سوق الأوراق المالية لـ 35 دولة معظمها غنية، لتحديد الدولة صاحة الاقتصاد الأفضل أداءً هذا العام، وجاءت النتيجة كالآتي:

الاقتصادات الأفضل في 2023

على رأس الدول التي تصدرت تقرير إيكونوميست للسنة الثانية على التوالي جاءت اليونان، وهي نتيجة رائعة لاقتصاد كان حتى وقت قريب مرادفًا لـ سوء الإدارة والإفلاس. وحلت كوريا الجنوبية ثانية بعد اليونان بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث. لحق بهم في المراكز التالية دول لوكسمبورج وكندا وتشيلي والبرتغال وإسبانيا وبولندا واليابان وأستراليا والنرويج. وفي الوقت نفسه جاءت بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا في المؤخرة.

مشكلة زيادة الأسعار

كانت معالجة الأسعار المرتفعة التحدي الأكبر في عام 2023 في معظم الدول في وقت أبقت فيه اليابان وكوريا الجنوبية على قيم أسعار فائدتها. وفي سويسرا ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي ولكن في أماكن أخرى من أوروبا لا تزال العديد من البلدان تواجه ضغوطاً خطيرة.

وفي المجر يبلغ معدل التضخم الأساسي حوالي 11% على أساس سنوي وتعاني فنلندا أيضًا من ذلك. وفي أغلب البلدان أصبح التضخم أقل رسوخاً قياساً على مؤشر"اتساع التضخم" الذي يحسب حصة العناصر في سلة أسعار المستهلك في وقت ترتفع فيه الأسعار بأكثر من 2% على أساس سنوي.

كما قامت البنوك المركزية في أماكن مثل شيلي وكوريا الجنوبية بزيادة أسعار الفائدة بقوة في عام 2022 في وقت أقرب من كثير من البلدان الأخرى في العالم الغني ويبدو أنها تجني فوائد ذلك الآن.

وفي كوريا الجنوبية انخفض معدل التضخم من 73% إلى 60%.

الناتج المحلي الإجمالي

شهد عدد قليل من البلدان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي حيث كانت أيرلندا الأسوأ أداء بانخفاض بلغ 4.1%. كما كان أداء بريطانيا وألمانيا ضعيفًا أيضًا وتواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة والمنافسة المتزايدة من جانب السيارات الصينية المستوردة كما ولا تزال بريطانيا تتعامل مع عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان أداء أمريكا جيدًا في كل من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.

أسواق الأسهم

على سبيل المثال، كان أداء سوق الأسهم الأسترالية المليء بشركات السلع الأساسية التي تمكنت من التراجع عن الأسعار المرتفعة في عام 2022 ضعيفًا.

وانخفضت أسعار الأسهم في فنلندا وعلى النقيض من ذلك تشهد الشركات اليابانية شيئا من الارتفاع حيث تعد سوق الأوراق المالية في البلاد واحدة من أفضل الأسواق أداء هذا العام حيث ارتفعت بالقيمة الحقيقية بنحو 20%. وفي اليونان، ارتفعت القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية بأكثر من 40%.