شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنتعش مع ظهور بوادر على تراجع التضخم في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3%، وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 1%، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، ما أدى إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

توقف نمو أسواق إقليمية

توقف نمو أسواق إقليمية رئيسية أخرى بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة، في وقت عكف فيه المستثمرون على تقييم تصريحات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الألمان انخفضت أكثر من المتوقع في نوفمبر ، بعد يوم من تأكيد مجموعة أخرى أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشدة إلى 2.4% الشهر الماضي على أساس سنوي.

وعمومًا، حفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل مؤشر ستوكس 600 للارتفاع 13% تقريبا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.