شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات ضد بائعي النفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذت الولايات المتحدة بعضًا من أقوى خطواتها حتى الآن لفرض عقوبات على النفط الروسي، في استهداف لأول مرة لبائعي النفط الروسي الخام.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

الحد من تدفق النفط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن الخطوات التي تشمل فرض عقوبات ضد شركة "بيلاتريكس إنرجي"، وهي شركة تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، من بين بائعين غامضين ظهروا لمساعدة روسيا في الحفاظ على تدفق صادرات النفط.

وتعاملت الشركة، التي كانت مجهولة قبل الحرب، مع نحو 20 % من الشحنات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري من شركة "سورجوتنفتجاز"، ثالث أكبر شركة روسية مصدرة للنفط.