شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% ليتداول عند 1.2661 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.34%، إلى 1.1554 يورو.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.02%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 77.65 نقطة، عند 7715.68 نقطة.