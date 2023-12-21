الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% ليتداول عند 1.2661 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.34%، إلى 1.1554 يورو.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.02%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 77.65 نقطة، عند 7715.68 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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