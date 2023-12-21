شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: 296 وحدة صناعية مجهزة فى مجمع السادات لـ3 أنشطة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الإنجازات فى وزارة التجارة والصناعة، أن المجمع الصناعى فى مدينة السادات بالمنوفية يوفر 296 وحدة صناعية كاملة التجهيز وبمساحات تبدأ من 390 متر و700 متر و800 متر و960 متر وتتضمن الأنشطة الإنتاجية فى المجمعات الدوائية والهندسية والغذائية.

وتنفذ وزارة الصناعة خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين، وتم إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفنى للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعى للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.

وتدشن مصر حاليا قرابة 5 آلاف وحدة صناعية جديدة منها 4317 وحدة فى 13 مجمعا، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف.