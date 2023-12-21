شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع التضخم في بريطانيا.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء، بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية.

وسجل المؤشر الأوروبي (ستوكس 600) ارتفاعًا بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر (فاينانشال تايمز) بنسبة 1%، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

جاء ذلك وسط توقعات بأن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

تيسير السياسة النقدية

وحفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل، مؤشر (ستوكس 600) إلى الارتفاع بنسبة 13% تقريبًا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر (داكس) الألماني و(كاك 40) الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.