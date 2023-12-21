شكرا لقرائتكم خبر عن موجة بيع مفاجئة تغلق وول ستريت على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء، بعد أن أوقفت موجة بيع مفاجئة بعد الظهيرة مكاسب وول ستريت التي كان مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، وبالتحول إلى التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وبدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في الانخفاض نحو الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

وفي أثناء الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى دون 0.5% من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

ويعني الوصول إلى مستوى إغلاق مرتفع جديد التأكيد على أن المؤشر القياسي في سوق صاعدة منذ إغلاقه في أرضية سوق منخفضة في أكتوبر 2022.

وتراجع المؤشر الآن أكثر من 1.5% عن أعلى مستوى إغلاق قياسي.

انخفاض المؤشرات

ووفقًا للبيانات الأولية، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 475.03 نقطة أو 1.26% إلى 37082.89 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 69.99 نقطة أو 1.47% إلى 4698.38 نقطة.

وتراجع ناسداك المجمع 225.28 نقطة أو 1.5% إلى 14777.94 نقطة.