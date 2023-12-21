شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إيصال "الممارسة" لا يحمى المخالف من تحرير محضر سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إيصال سداد قيمة الممارسة لسارقى التيار الكهربائى والمخالفين لا تحمى المخالف من تحرير محاضر سرقات التيار ضدهم، كاشفا أن إيصال الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار تم التصالح عليه وسداد غرامة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، العامليين بشركات توزيع الكهرباء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو مباحث شرطة الكهرباء يحق لهم تحرير محضر سرقة تيار، موضحاً أن محاضر سرقات التيار تتم وفقا لشروط وقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال المصدر، إن من بين أسباب زيادة عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى هو رفع قيمة الممارسة على سارقى التيار الكهربائى للضعف بالنسبة للقطاع المنزلى و3 أضعاف للقطاع التجارى لتشجيع المواطنين على تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لضمان دقة المحاسبة و سداد قيمة اﻻستهلاك الفعلى فقط.



