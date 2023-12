شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزونات الأمريكية يدفع أسعار النفط إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وتتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام، إذ طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 79.48 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% أيضًا عند 74 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة، التي أدت إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

تباطؤ الطلب العالمي

وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث: "عاد تركيز السوق إلى تباطؤ الطلب العالمي، إذ ينظر إلى التأثير على البحر الأحمر على أنه محدود على النفط طالما أنه لا يمتد إلى مضيق هرمز".

وأضاف: "ارتفاع مخزونات الخام والزيادة القياسية لإنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة يزيد من الضغوط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أيضًا أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، ليتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق سابقًا عند 13.2 مليون برميل يوميا.

عدم وجود تخفيضات إضافية

وقال ناوهيرو نيمورا الشريك في ماركت ريسك أدفيزوري، وهي شركة أبحاث واستشارات: "نظرًا إلى عدم وجود تخفيضات إضافية في الإنتاج من قبل أوبك بلس هذا العام، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط في ذلك النطاق حتى نهاية العام، مع التركيز على الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية ورد فعل الدولار عليها".

وتوقع نيمورا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 70 و75 دولارًا هذا الشهر.