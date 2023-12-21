شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2985 جنيها الآن وسط تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب بالسوق.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3411 جنيها.

عيار 21 يسجل 2985 جنيها.

عيار 18 يسجل 2559 جنيها.

عيار 14 يسجل 1990 جنيها.

الجنيه الذهب 23880 جنيها.

سعر الذهب عالمياً أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتنحصر التداولات حول المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وتشهد أحجام التداول في الأسواق المالية ترجع منذ بداية الأسبوع وهو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الاستمرار في الارتفاع ومواجهة مناطق المقاومة التي تواجه السعر حالياً.

الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي شهد قرار البنك بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم استكمال دورة رفع الفائدة، ووضع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع مستويات الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم أسعار الذهب.

ومنذ بداية الأسبوع تصدر تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي تحاول التقليل من أثر هذا على الأسواق ولكن حتى الآن فشلت هذه التصريحات في تقليل رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من 2024.

صرح عضو البنك الفيدرالي رافائيل بوستيك يوم أمس إنه لا توجد حاجة ملحة فى الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزى البالغ 2%.