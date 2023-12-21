شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة اليورو.. ثقة المستهلكين في أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية أولية نشرت أمس الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال ديسمبر الحالي إلى سالب 15.1 نقطة مقابل سالب 16.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى سالب 16.5 نقطة فقط.

وارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.

مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي

وفي الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 27 دولة، ارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر الماضي إلى سالب 16 نقطة، مقابل سالب 17.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ما زال مؤشرا الثقة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أقل من متوسطيهما على المدى الطويل.

يذكر أن بيانات ثقة المستهلكين جُمعت خلال الفترة من الأول إلى 19 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحاليً يوم 8 يناير المقبل.