شكرا لقرائتكم خبر عن 1.339 تريليون ريال.. إيرادات تشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن إجمالى الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام الماضي، نحو 1,339 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 5.8% عما كان عليه خلال

عام 2021م، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 687.8 مليار ريال مرتفعا بنسبة 4.3 %، بينما بلغ إجمالى تعويضات المشتغلين 164.2مليار ريال ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 5.4%.

وأظهرت إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادرة عن الهيئة، ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط (249-50) مشتغلا بنسبة 6.3 %، لتبلغ 597.8 مليار ريال، مدعومة بإيرادات أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد التي تقدمت بقية الأنشطة الاقتصادية في قيمة إيراداتها خلال عام 2022م.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا

أوضح التقرير أن عند النظر إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا مقارنة بالعام السابق يلاحظ أن الأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية، وأنشطة الصناعة التحويلية حققت معدلات نمو مرتفعة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية، إذ ارتفعت بنسب: 22.0% و 11.5% و 10.3% على الترتيب.

وأشارت النتائج أيضا إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في المنشآت متوسطة الحجم بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2021م، لتبلغ 287.9 مليار ريال.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية يتبين أن النفقات في أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد كانت الأعلى مقارنة ببقية الأنشطة.

تعويضات المشتغلين

وارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 5.0% على أساس سنوي مقارن لتبلغ 74.2 مليار ريال. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة التشييد، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين.

ومقارنة بعام 2021م، ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم (6-49 مشتغلا) بنسبة 6.4% لتبلغ 358.9 مليار ريال خلال عام 2022م مدعومة بإيرادات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، وأنشطة الصناعة التحويلية والتي حققت أعلى قيمة للإيرادات مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن أكثر الأنشطة الاقتصادية نموا في فئة المنشآت صغيرة الحجم من جانب الإيرادات التشغيلية هي أنشطة الصناعة التحويلية والأنشطة المهنية إذ ارتفعت

بنسبة 11.1% لكل منهما، يليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8% على أساس سنوي مقارن.

النفقات التشغيلية

ومن ناحية أخرى فقد بلغ إجمالي النفقات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم 186.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 % فيما بلغ إجمالي تعويضات

المشتغلين 45.8 مليار ريال. وبنسبة ارتفاع 6.5 وذلك مقارنة بعام 2021م.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر (1-5 مشتغلين) 3.827 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 4.7% عما كان عليه خلال عام 2021م.

وبالنظر إلى مستوى الأنشطة الاقتصادية يلاحظ أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة التحويلية، والتشييد جاءت في مقدمة الأنشطة الاقتصادية من حيث تحقيق الإيرادات في فئة المنشآت متناهية الصغر.

أما عن جانب النفقات التشغيلية فقد أظهرت نتائج إحصاءات المنشآت متناهية الصغر ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي النفقات 213.3 مليار ريال.

وتشير النتائج إلى بلوغ إجمالي تعويضات المشتغلين في فئة المنشآت متناهية الصغر 44.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2021م.