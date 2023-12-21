شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي يتوقع بدء تخفيض سعر الفائدة منتصف 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس إبقاء البنك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت، وأنه يمكن إجراء تخفيض في منتصف عام 2024، في وقت متأخر عن تسعير المستثمرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كازاكس قوله لهيئة الإذاعة العامة في لاتفيا خلال مقابلة جرت في وقت متأخر أمس الأربعاء: "على الأرجح يبدو أن هذا الأمر سيحدث في منتصف العام المقبل، في يونيو أو يوليو، لكن من منظور الوقت الحالي، سيكون من المبكر جدًا أن يحدث في الربيع".

وأضاف، أن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة "تعتمد في الواقع على كيفية سير التطورات الاقتصادية فعلًا وما يحدث للاقتصاد".

عدم تجاوز خطر التضخم

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن اعتقادها بعدم تجاوز خطر التضخم بعد، على الرغم من التراجعات الأخيرة التي سجلها معدل التضخم.

وقالت السياسية الفرنسية في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية برلين، إنه لم يحن الوقت بعد لإعلان الانتصار على التضخم، ورأت أنه لا يزال من الواجب توخي اليقظة إلى حين تراجع معدل التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط بـ2%.