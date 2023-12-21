شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2036.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2048.60 دولار.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 % مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون: "يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1200.73دولار.

