شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الدولار يتجاوز 91 روبل لأول مرة منذ 11 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات تداول العملات في بورصة موسكو اليوم الخميس ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 91 روبل لأول مرة منذ 11 ديسمبر الجاري.

وبحلول الساعة 00:07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.25 % ليصل إلى 91.1875 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدأ سعر صرف الدولار في التراجع -بحلول الساعة 05:07- ليصل إلى 90.87 روبل.

وتراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.24 % ليصل إلى 712ر12 روبل.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي دون تغيير عند 99.66 روبل.