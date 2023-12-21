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سعر صرف الدولار يتجاوز 91 روبل لأول مرة منذ 11 ديسمبر

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وكالات - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات تداول العملات في بورصة موسكو اليوم الخميس ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 91 روبل لأول مرة منذ 11 ديسمبر الجاري.

وبحلول الساعة 00:07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.25 % ليصل إلى 91.1875 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدأ سعر صرف الدولار في التراجع -بحلول الساعة 05:07- ليصل إلى 90.87 روبل.

وتراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.24 % ليصل إلى 712ر12 روبل.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي دون تغيير عند 99.66 روبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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