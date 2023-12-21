شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة: الاستدامة ركيزة التطور المتسارع في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر، أن السعودية تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، وبخاصة الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستدامة الأول، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بمجلس الاستدامة أمس الأول، تحت عنوان "جلسة المائدة المستديرة حول الاستدامة وأهمية امتثال الشركات بالمملكة".

الاستدامة البيئية

أضاف المديفر، أن الاستدامة البيئية يتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

م. خالد المديفر

وأوضح المديفر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تلتزم التزاماً كاملاً بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها، وتطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة.

استدامة النمو الاقتصادي

ولفت إلى أن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية؛ يعكس مدى التزام المملكة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة.

وبيّن أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنة عدداً من المبادرات، أبرزها؛ تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير عبر بناء بيئة متكاملة من التشريعات والأنظمة الداعمة.

الإستراتيجية الشاملة للتعدين

وأشار إلى أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تتضمن مبادرة تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، حيث طورت باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة.

وتابع: "أتت هذه المبادرات لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفعالية والاستجابة؛ لبناء الثقة في القطاع الصناعي والتعديني وتحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة".

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح المديفر أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها؛ تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد جهود تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي والتعديني وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملًا عدة أدوار رئيسية.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يتناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة "IFRS"، منوها بأهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر التعدين الدولي

ووجه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين الدعوة إلى المشاركين في المنتدى، لحضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستقام نسخته الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة من 9-10 يناير المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية أحمد نور في كلمته بالمنتدى: إن اعتبارات الاستدامة في الصناعة والتعدين شرط أصيل في كافة إستراتيجيات ومبادرات وبرامج الوزارة والتي سيكون لها -بإذن الله- الأثر الإيجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يزيد من مرونة واستدامة المنظومة.

حلول تمكينية وداعمة

وأضاف أن ذلك إيماناً من المجلس بأهمية قيادة التحول في المنظومة عبر تقديم حلول تمكينية وداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين؛ لتبني مفاهيم الاستدامة في أعمالها التطويرية والتشغيلية، وأن تكون أمثلة يحتذى بها في كيفية الموازنة ما بين النمو الاقتصادي والاهتمام بالمكون البيئي، مع القدرة على حل التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية والدولية.

وشهد المنتدى ثلاث جلسات حوارية بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "إغلاق الحلقة: إستراتيجيات الاستدامة ومن أجل مستقبل أخضر ومستدام".

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نحو مستقبل مستدام، منتجات خضراء، تجربة محلية بمعايير عالمية في مجال الاستدامة - قصص نجاح -"، فيما كانت الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان "بناء الشفافية والمساءلة من خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات".