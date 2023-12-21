شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات المركزي: 23 % نمواً سنوياً في رصيد الذهب بنهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الإمارات المركزي ، اليوم الخميس ، ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 23% بنهاية أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام ) ، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.591 مليار درهم في نهاية الشهر العاشر من العام الجاري ، مقارنة بنحو 14.307 مليار درهم في نفس الشهر عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.28مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.64%، مقابل نحو 16.145 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي ، بزيادة تعادل 1.55 مليار درهم.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 8.2 % بزيادة تعادل 1.33 مليار درهم، مقارنة بنحو 16.261 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه.

وأشارت الوكالة إلى أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.