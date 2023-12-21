شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية جريمة تهرب ضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكتروني.

وفي حال تعامل الممول مع كلا من شركات ومستهلك نهائي، شدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة التزام الممول بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الالكترونية عند التعامل مع الشركات وكذلك اصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وأكد الدكتور " فايز الضباعني" على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.