شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تحصد المركز الأول بالتخصصات النووية والسادس في تصنيف "سيماجو" لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت هيئة الطاقة الذرية المصرية المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أعلنت نتائج إصداره الثاني وذلك من أصل عدد 378 مركز بحثي .

ويعد تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago) أحد التصنيفات الجديدة للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتتبناه مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة والتي تتبنى رؤية جديدة في التصنيف للمراكز البحثية ويعتمد هذا التصنيف على مؤشر مركب يجمع تقييم ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات بناءً على أداء البحوث ومخرجات الأبتكار والتأثير المجتمعي للمراز البحثية.

وتم تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح بنسبة 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة ربط الأبحاث العلمية بمشاكل المجتمع وتحويل الأبحاث إلى نتائج تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية لخدمة المجتمع.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة في هذا التصنيف تتصدر الهيئات النووية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات البحوث الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتحتل المركز السادس بالتصنيف العام والثالث على مستوى مصر.

وأضاف الحاج فى بيان له اليوم أن الهيئة تتبنى رؤية لربط الأبحاث العلمية بالبحوث التطبيقية وخاصة لخدمة المجتمع حيث تقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام وتغطية السوق المحلي، كما تقوم الهيئة بتشعيع الأغذية لتعظيم الصادارات الغذائية المصرية للخارج، و في مجالات الطب تقوم الهيئة بالسعى لإنتاج منتج جديد لعلاج الامراض الجلدية المستعصية وهو ابتكار علمي جديد يشمل استخدام النسیج الامنیوسي الادمي (المشيمة الطبيعية بعد الولادة) بهدف انتاج نسيج طبي يھدف الى علاج حالات الحروق والقرح الجلدیة المستعصیة.

كما تقوم الهيئة بأبحاث تطبيقية عديدة في مجال الزراعة وانتاج طفرات زراعية جديدة مثل طفرات القمح واللوبيا، وكذلك بحوث تطبيقية عديدة في مجالات التعامل مع التغيرات المناخية لدرسات المياه الجوفية وتقليل انجراف التربة والزراعة الذكية ومكافحة الحشرات الضارة مثل ذبابة الفاكهة وغيرها كما تقوم الهيئة بأبحاث تطبيقية في مجالات استخدامات وتطبيقات البوليمرات لمعالجة المياه من الملوثات المختلفة وإزالة الملوحة وتحسين المنتجات الزراعية، وكذلك تحضير مواد بوليمرية ونانونية للاستخدامات المختلفة في المجالات الطبية وصناعة الدواء، وكذلك إنتاج البلاستيك القابل للتحلل للحفاظ على البيئة و تصنيع افلام البلاستيك المستخدمة فى التعبئة، هذا بالإضافة للبحوث التطبيقية في مجالات الأمان النووي ومعالجة المخلفات المشعة وأنتاج المركبات الصيدلانية.