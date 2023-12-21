شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21-12-2023، ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.