شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 14شركة 5 آلاف جنيه لعدم الإفصاح عن القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 14 شركة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع منح الشركات مهلة 15 لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023.

وشملت قائمة المغرمة كل من الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجينيال تورز، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وجولدن بيراميدز بلازا، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وآسيك للتعدين-اسكوم.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي بلتون المالية القابضة، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا، والتنبيه على شركة ابن سينا فارما بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.