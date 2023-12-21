المالية: رفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تأهيل صف ثان متميز من شباب العاملين قادر على المشاركة الفعالة فى القيادة وإدارة الأزمات

منظومة عمل متطورة بكفاءات مدربة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للوزارة وإنجازًا للمستهدفات

كل الشكر للقائمين على نجاح وتنفيذ المبادرة وشركاء النجاح الداعمين

نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:

مبادرة «تواصل» منصة وخطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقدم ملحوظ يعتمد على الرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة وهو ما يتطلب معه استـثـمـار وتـطـويـر الموارد البـشـريـة بالجهاز الإدارى للدولة وتنمية المهارات والقدرات؛ على نحو يسهم في تأهيل صف ثان متميز من شباب العاملين قادر على المشاركة الفعالة فى القيادة وإدارة الأزمات وإيجاد حلول عملية ومبتكرة، واتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه معظم اقتصادات العالم وتتطلب التعامل المرن بشأنها.

قال الوزير، خلال حفل تكريم وتسليم شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال « IBDL» للمتدربين الذين اجتازوا المرحلة المتقدمة من التدريب بمبادرة «تواصل»، وعددهم ٥٩ موظفًا، بحضور منال السمدوني خبير اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة، إننا نسعى إلى إنشاء منظومة عمل متكاملة ومتطورة تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأفضل أساليب الإدارة العالمية المتقدمة، خاصة فى ظل اعتماد الهيكل الجديد للوزارة، وما يتطلبه من وجود كفاءات مدربة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وإنجاز المستهدفات على أكمل وجه، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز جسور التواصل الفكري بين ذوى الخبرة الذين أمضوا سنوات عمل طويلة بالوزارة، والطاقات الشابة الواعدة والمؤهلة للإبداع والابتكار والتميز؛ على نحو يحقق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات.

أوضح الوزير، أنه انطلاقًا من إيماننا بالتطوير المستمر لمنظومات العمل والعنصر البشرى، فإننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنها تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية؛ بما ينعكس فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، ويسهم فى جودة الخدمات العامة؛ وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ المبادرة وشركاء النجاح الداعمين لها.

أكد الوزير، أهمية استفادة قيادات الوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها، من هذه الكفاءات التي تم تأهيلها بشكل مميز، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، المشرف على المبادرة، إننا مؤمن بأن الاستثمار فى البشر يحقق أعلى عائد، لذلك نحرص على تدريب وتأهيل الصف الثاني بوزارة المالية، لافتًا إلى أن نجاح المبادرة ارتكز على تنوع القطاعات التي ينتمى إليها المتدربون، بما يسهم فى ضمان الأداء باحترافية، وإيجاد آلية للقيادة والمتابعة ونقل الأفكار ذاتيًا بمهارة عالية، وهو ما يبشر بإدارات مؤسسية فاعلة من خلال وجود قيادات ممتازة، تحب العمل، وتسعى للإبداع.

أضاف أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل وتطوير القدرات البشرية لتشارك فى تحقيق رؤية مصر 2030 بشكل أشمل، حيث تعد مبادرة «تواصل» منصة وخطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار والتفاني فى العمل لدى أصحاب المواهب والكفاءات بالوزارة، لافتًا إلى أنها ترتكز على تعميق مفهوم العمل الجماعى بتنظيم جلسات نقاشية تتناول أهم القضايا والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى داخليًا وخارجيًا للوصول إلى أفكار ومقترحات بناءة يتم اختيار الأنسب منها للتطبيق العملى على أرض الواقع، مشيرًا إلى أننا نتطلع لاستمرار تنفيذ مراحل أخرى من المبادرة، لتأهيل أكبر قدر ممكن على الأداء بكفاءة وفاعلية.

قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إن الهيكل الجديد للوزارة يحث على التطوير الذاتي المستمر واكتساب مهارات جديدة، بما يجعله فرصة جيدة لخلق كوادر مميزة مؤهلة لتكون محل القيادات الحالية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة لها طابع مؤسسي والعاملين بها في شتى المصالح والقطاعات والوحدات قادرون على التحاور والتفاوض مع كل المؤسسات والجهات المحلية والعالمية، ولديهم من القدرات والخبرات والكفاءات العالية ما يمكنهم من إيجاد حلول فعالة للتعامل مع الأزمات والتحديات العالمية الراهنة.

أشاد خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم وممثل جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية في تنظيم وتنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة جعلت لدى الوزارة 465 موهبة مدربة على مهارات القيادة والتطوير المؤسسي، و18 مدربًا معتمدًا دوليًا، وأسهمت فى تشكيل بنك أفكار يضم 93 فكرة تطوير بحثية، وفي المرحلة الثانية، تم اختيار المتدربين لبرنامج قيادي متقدم، أدى إلى وجود 59 موهبة مدربة بالوزارة وبنك مشروعات تطوير مؤسسي يتضمن 4 مشروعات مقترحة للإدارة العليا.

أوضح جميل عزت، استشاري المالية العامة لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أننا نجحنا على مدار الثلاث سنوات الماضية في رفع الكفاءات الاستراتيجية لقادة المستقبل المشاركين في مبادرة «تواصل» بما يتسق مع رؤية «مصر 2030»؛ على نحو يمكنهم من تحليل وحل المشكلات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أن المبادرة استجابت لحاجة وزارة المالية لتطوير مهارات قادة المستقبل.

أضاف جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، المدير التنفيذى لمبادرة «تواصل»، أن المبادرة منذ انطلاقها تستند إلى مقومات الاستدامة بالاعتماد على العناصر المتميزة من المدربين العاملين بالوزارة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والحاصلين على برنامج بناء وتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الادارى للدولة، والحاصلين على الماجستير والدكتوراة والموظفين المتميزين؛ للاستفادة من المكتسبات المعرفية والتراكمية لديهم، التى يتم ترجمتها فى صورة دراسات وبحوث يتم إعدادها للاستعانة بها فى تطوير منظومة العمل.