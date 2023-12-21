شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 24898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10610 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 5467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 7903 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 6361 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للفنادق، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واسيك للتعدين-اسكوم، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس للتأمين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 550 سهم، وباع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر 6543 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 40 ألف سهم، 200 ألف سهم، 851.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2500 سهم، 1.6 مليون سهم، 385 ألف سهم، 2457 سهم، 47.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 12.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة حديد عز، بيع المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر عدد 4.7 مليون سهم بسعر 80.22 جنيه بقيمة إجمالية 374.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.85% إلى 4.985%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 122.9 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.1 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم الخزينة والبالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 117.8 مليون جنيه.