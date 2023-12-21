أمانة الشرقية تفعل إيجارات العقود الاستثمارية عبر منصة (#إيجار)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المنصة الرسمية (#إيجار)، الارتباط الإلكتروني لإيجارات العقود الاستثمارية، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية، والإسهام في رفع مُعدلات الوثوق والسرعة بتقديم الخدمات البلدية.

ويهدف تفعيل الارتباط الإلكتروني لإيجارات العقود الاستثمارية إلى تسهيل وتسريع عملية دفع الإيجارات وتحصيلها، وتحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وسعيها الدائم لتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع خدماتها وتوفير بيئة سهلة وموثوقة للمستفيدين وأصحاب المنشآت.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذا الإنجاز والتطوير يعزز الرقمنة في العمليات الحكومية ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين، مشيراً إلى أن هذا الربط يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبين أن التفعيل سيُمكّن الأمانة من تسريع الخدمات البلدية الخاصة بإيجارات العقود الاستثمارية، والارتقاء بمستوى حزم من الخدمات البلدية ورفع مستوى الوثوق والأداء، وكذلك الاسهام بتقليل زمن تقديم الخدمات، مفيدًا أن الأمانة قامت بالارتباط الإلكتروني بعدد من الخدمات، والعمل جارٍ للارتباط بالعديد من الخدمات التكاملية التي سيتم إطلاقها في سبيل التيسير على المستفيدين.