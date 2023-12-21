الدولار يستقر والإسترليني يواجه ضغوطًا مع تحول التركيز إلى التضخم الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقر الدولار فيما تكبد الإسترليني خسائر اليوم، في معاملات ضعيفة بفعل موسم العطلات وقبيل نشر آخر بيانات مهمة هذا العام وهي بيانات التضخم في الولايات المتحدة المرتقبة غدًا.

وواجه الإسترليني أكبر انخفاض مقابل الدولار في شهرين يوم أمس، بعدما تراجع التضخم البريطاني دون التوقعات إلى 3.9 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في عامين.

وانخفض الإسترليني 0.7 % إلى 1.2638 دولار وسط توقعات بأن يخفض بنك إنجلترا الفائدة بحلول مايو. وسجل الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع اليوم عند 1.2618 دولار. ومقابل اليورو سجل الإسترليني أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 86.78 بنساً.

ويتوقع المحللون انخفاضًا مماثلاً في بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 2021 إلى 3.3 % .