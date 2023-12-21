شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.73 دولار لبرنت و74.21 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 79.73 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى74.21 دولار للبرميل.

وعرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يرصد آفاق سوق الطاقة العالمي مع استمرار الأزمة الروسية الاوكرانية وموقف أكثر القطاعات تأثر وهو سوق الطاقة، حيث أن سياسة الطاقة الأوروبية ترتكز على تأمين مصادر مستقرة، وروسيا ظلت المصدر الموثوق لتوريد الغاز لأوروبا على مدى 50 عاما.

وأفاد التقرير، بأن أوروبا كانت تستهلك الغاز الطبيعي القادم من موسكو بتكلفة 800 مليون يورو يوميا وأوكرانيا لن تسمح بضخ الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، وسوق الغاز الأوروبي لا يزال عرضة لتقلبات مفاجئة.

وتحدث التقرير المذاع على قناة اكسترا نيوز، عن أن الوضع في صناعة الغاز الأوروبية لا يزال هشا ومتهالكا وسط استمرار توتر الأجواء والحرب بين روسيا وأوكرانيا.