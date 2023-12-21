شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبيكة الذهب اليوم الخميس بالمصنعية والضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ مع تحركات أسعار الذهب عيار 24 في الأسواق لمستويات 3377 جنيها للجرام بدون مصنعية وسط تغيرات مستمرة في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية. وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب: وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3377 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8442 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16885 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 33760 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 67540 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 105024 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 168850 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 337700 جنيه. مصنعية السبائك: مصنعية السبائك: مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 75 إلي 100 جنيه. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 60 جنيها. مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيه. مصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 27.20 جنيه. مصنعية 500 جرام 26.20 جنيه. الكيلوم ذهب مصنعية الجرام 25 جنيها فقط.

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