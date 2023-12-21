شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمشروعات مدينة أسوان الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، حيث تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور متوسطى الدخل"، التي يجرى تنفيذها بالمدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور متوسطى الدخل"، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذى للوحدات من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والذى أفاد بأنه جار تنفيذ 672 وحدة بمحور متوسطى الدخل، بالمبادرة الرئاسية.

وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ 7176 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر، هذا بخلاف 6720 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل" إضافة إلى عشرات المشروعات الخدمية التي تم ويجرى تنفيذها وتشغيلها، لخدمة سكان مدينة أسوان الجديدة.