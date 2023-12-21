شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.69% خلال ثالث أسبوع فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.117 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.3 مليار جنيه إلى 344.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.471 تريليون جنيه إلى 1.462 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 166.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.877 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.482 مليار ورقة منفذة على 641 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 11.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 846.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 226.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.1 مليار جنيه، بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 272.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 499.4 ألف عملية.