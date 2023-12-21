بعد 74 عاما.. توشيبا تُنهي كافة أنشطتها في سوق الإلكترونيات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة "توشيبا" أحد عملاقة صناعة الإلكترونيات في اليابان والعالم، إنهاء وتصفية كافة أعمالها في سوق الإلكترونيات العالمية، بعدما كانت الشركة أحد رموز هيمنة اليابان في مجال الإلكترونيات، وبالفعل تم شطب الشركة رسميًّا من بورصة طوكيو.

كانت توشيبا أحد العلامات البارزة في صناعة الإلكترونيات في العالم خاصة في تصنيع أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر أو مكبرات الصوت وغيرها من السلع الإلكترونية الاستهلاكية.

بدأت قصة سقوط "توشيبا" عام 2015، عندما تم الكشف عن الممارسات المحاسبية الخاطئة عبر أقسام متعددة، وكان العديد منها يتعلق بالإدارة العليا؛ حيث تم اكتشاف أنه لمدة سبع سنوات، بالغت شركة توشيبا في تقدير أرباحها بمقدار 1.59 مليار دولار.

وفي عام 2020، اكتشفت توشيبا المزيد من المخالفات المحاسبية، وكانت هناك أيضًا ادعاءات تتعلق بحوكمة الشركات وطريقة اتخاذ قرارات المساهمين.

وخلص تحقيق أجري في عام 2021 إلى أن توشيبا تواطأت مع وزارة التجارة اليابانية -التي اعتبرت توشيبا أصلًا استراتيجيًّا- لقمع مصالح المستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الشركة أنه سيتم الاستحواذ عليها من قِبَل مجموعة من المستثمرين اليابانيين بقيادة مؤسسة الاستثمار اليابانية (JIC) المدعومة من الدولة مقابل 14 مليار دولار.

وليس من الواضح كيف يخطط الملاك الجدد لتغيير توشيبا، لكن رئيسها المنتهية ولايته قال إن الخدمات الرقمية ذات الهامش المرتفع ستكون موضع التركيز.