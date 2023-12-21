شكرا لقرائتكم خبر عن بـ4.35 مليار.. تفاصيل اتفاقية "التنمية السياحي" لتمويل "أفنيوز الخبر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق التنمية السياحي، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم البنك السعودي الأول وبنك الرياض، وبنك الكويت الوطني، مع شركة شمول القابضة، بهدف تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع الأفنيوز - الخبر الّتي تتضمن مركزاً تجارياً وبرجًا متعدد الاستخدامات.

ووقعت الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد بن عبد العزيز الشايع، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.

مشروع الأفنيوز الخبر

يعد مشروع الأفنيوز الخبر الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستُحدث تغُيّرًا لمفهوم التسوّق والترفيه، وستعزز من قطاع السياحة في المنطقة وسترتقي بخدماتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7.2 مليارات ريال وتقدر المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 170،000 متر مربع، ويضم 8 مناطق تسوّق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، إضافة إلى برجين، يضم الأول فندقًا، والثاني فندقًا وقاعات مؤتمرات، بالإضافة إلى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.

صندوق التنمية السياحي

يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس في عام 2020 برأس مال 4 مليارات دولار أمريكي لدفع جهود تنمية القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، ويعد بوابة رئيسة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع، من خلال توفير حلول تمويل قابلة للتطبيق والاستفادة من شبكته الواسعة من الشركاء، ومن بينها الجهات الحكومية والمؤسسات المقرضة من القطاعين العام والخاص، وكذلك المشغلون ومزودو الخدمات الذين يسعون لتحقيق أهداف الاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة.

ويعد الصندوق محورًا أساسيًا داخل المنظومة الشاملة لقطاع السياحة في المملكة، حيث يقدم الاستشارات والتوجيه بالإضافة إلى فرص وخيارات التمويل للمشاريع الكبرى، والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والحلول الاستثمارية المصممة خصيصًا للمستثمرين.

وتركز رؤية الصندوق على المساهمة في تحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للسياحة" من خلال إتاحة المجال وتوفير الفرص على مستوى كامل سلسلة القيمة السياحية لصالح مستثمري القطاع الخاص مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل.