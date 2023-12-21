شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرف العربي للتنمية الاقتصادية يوافق على تمويلات لدول إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على تقديم مجموعة من التمويلات ذات أثر تنمويٍّ عالٍ للدول الأفريقية بلغت قيمتها نحو 372 مليون دولار أمريكي.

واتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن المقترحات المقدمة من عدد من الأعضاء، بهدف تحسين بيئة العمل في المصرف ورفع كفاءته.

دعم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لدول إفريقيا

كان عقد مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي, اجتماعه السابع لعام 2023م برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

ويُعدُّ هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف بعد انتقال مقره الرئيس مؤقتاً من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة الرياض.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المصرف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على استضافة المملكة مقر المصرف في الرياض، والدعم الذي حظي به المصرف لتيسير أعماله ودوره في التنمية الاقتصادية، مثمِّنًا لجمهورية السودان الشقيقة استضافتها للمصرف خلال الفترة الماضية.

استثمارات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

واستمع المجلس خلال اجتماعه الذي استمر يومين إلى تقرير رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية الدكتور سيدي ولد التاه عن أعمال المصرف خلال المرحلة الماضية، وتقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها خلال نفس المدة.

واستعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للمصرف وواقع استثماراته الحالية، وناقش خطته المستقبلية.

استضافة السعودية للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية

ورحّب الدكتور سيدي ولد التاه باستضافة المملكة لمقر المصرف في العاصمة الرياض، وإسهام ذلك في دعم دوره المحوري نحو تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.

وكذلك تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا من منطلق الدور المحوري للدول العربية تجاه جيرانها في القارة الأفريقية.

كما أشاد بدور أعضاء مجلس الإدارة في متابعة أعمال المصرف والإشراف على أنشطته المختلفة.