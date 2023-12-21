شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ميكرون" يتألق.. وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد موجة بيع كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الخميس، لتتعافى من موجة بيع كبيرة في الجلسة السابقة، في وقت يعلق فيه المستثمرون آمالهم على انخفاض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

بينما صعد سهم شركة ميكرون لتصنيع الرقائق الإلكترونية بعد إصدارها توقعات متفائلة.

مؤشرات وول ستريت

صعد مؤشر داو جونز الصناعي 143.32 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 37225.32 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 25.94 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 4724.29 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 145.20 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 14923.14 نقطة.