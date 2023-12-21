بشرى سارة من التموين بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.

وأوضح المصليحي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الأسر الأكثر احتياجًا تحصل على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدني للأجور، مضيفا، أن البطاقات التموينية يستفيد منها 61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، لافتا إلى أن ميزانية دعم الخبر تصل إلى 91 مليار جنيه، بينما السلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.