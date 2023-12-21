البنوك تضع قيودا علي بطاقات الائتمان داخل السوق المحلي في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قررت البنوك وضع حد أقصى بقيمة 7750 جنيه لإجمالي المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الائتمان في مصر.

قالت مصادر مصرفية إنه قد تم فرض قيود جديدة على حاملي بطاقات الائتمان في مصر للحد من الاستخدام السيئ لها مما يتسبب في نزيف العملة الأجنبية.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشروق"، أنه سيتم وضع حد أقصى لإجمالي المعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيه شهريا في مصر.

وذلك بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

وأوضحت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية. وأشارت المصادر إلى أنه لم تطرأ تغييرات على حدود الإنفاق لحاملي بطاقات الائتمان خارج البلاد.

وأكدت أنه يتعين على العميل التواصل مع البنك قبل السفر بـ 3-7 أيام لتفعيل بطاقة الائتمان - وتسويتها في غضون 90 يوما من ذلك التاريخ.

كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، إذ وجه البنوك العاملة في السوق المحلية بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، بحيث يسمح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل.