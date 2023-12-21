شكرا لقرائتكم خبر عن بخصوص أسعار الفائدة.. تفاصيل قرار المركزي المصري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وفي بيان للبنك أشار إلى أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.

قرارات البنك المركزي المصري

في الشهر الماضي، كان قرر البنك المركزي المصري أيضا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال البنك في بيان حينها، إن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 بالمئة وبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 19.25 بالمئة.

أسعار الفائدة في مصر

وفي أغسطس رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس.

وذكر البيان آنذاك أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.