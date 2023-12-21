شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يشهد مع رئيس الوزراء الأوزبكي توقيع اتفاقية "الهيدروجين الأخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.

طاقة متجددة وهيدروجين أخضر

شهد سمو وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع اتفاقية بين شركة أكواباور، وكل من وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.