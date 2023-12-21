شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر بعد تقلبات بفضل البيانات المشجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم الخميس بعد تقلبات حادة بين ارتفاع وانخفاض صباح اليوم وخلال أمس الأربعاء، وذلك بعد نشر أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية المشجعة مع اقتراب العام من نهايته، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

الأفضل أداءً بين الأسهم الأمريكية

كان سهم شركة "ألفابيت" الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز500 حيث ارتفع بأكثر من 2% ووصل إلى أعلى مستوى جديد له خلال 52 أسبوعًا. وحققت أسهم التكنولوجيا الأخرى مثل "ميتا" مكاسب ب 0.7% بينما أضافت "أمازون" مكاسب بـ0.6% مع انخفاض عوائد السندات.

الأسوأ أداءً بين الأسهم الأمريكية

جاءت شركة "فيديكس" في واجهة المتراجعين على المؤشر حيث خسرت أكثر من 11%. أصدرت شركة توصيل الطرود العملاقة توقعات إيرادات مخيبة للآمال للسنة المالية وأعلنت عن نتائج مالية للربع الثاني أقل من التوقعات.

وقد ساعد استطلاع ثقة المستهلك لشهر ديسمبر والذي جاء أقوى من المتوقع على تعزيز معنويات المستثمرين.

متوسطات مؤشرات الأسهم الأمريكية

تتجه جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة نحو تحقيق مكاسب في ديسمبر 2023 حيث تواصل الأسهم الارتفاع ويتطلع المستثمرون إلى تخفيضات بأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الجديد 2024.

ارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4% هذا الشهر وأكثر من 24% منذ بداية العام حتى الآن في حين أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 4% و13% على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 5% لشهر ديسمبر و43% لعام 2023 مما يضعه على المسار الصحيح لأفضل عام له منذ عام 2020.

قال كيث بوكانان مدير المحافظ في شركة "جلوبالت إنفيستمينتس" :"عندما يكون الاتساع إيجابيًا كما كان خلال الأسبوعين الماضيين، فإنه يظهر في عملنا أن السوق الصاعدة لديها المزيد من الفرص وأنها أكثر صحة، ولديها القدرة على تحقيق المزيد من الاتجاه الصعودي ".

توقعات مورجان ستانلي للأسهم الأمريكية

تبدو الاتجاهات المتعلقة بحركة تجارة التجزئة جيدة مع هلول موسم العطلات ما يعني ارتفاع معدلات التسوق، وفقًا لماذكرته "مورجان ستانلي". وقال المحلل أليكس ستراتون في مورجان ستانلي :"إن تجار التجزئة شهدوا هدوءًا أقل من المعتاد بعد الجمعة السوداء ويشهدون الآن حالة من التحرك القوي في الأيام التي تسبق عيد الميلاد ولهذا، فيجب أن تلبي حركة تجارة التجزئة خلال الإجازات التوقعات أو تتجاوزها في وسط حالة من التفاؤل الحذر وذلك لتحقيق نتيجة أفضل في الربع الرابع". وارتفعت مبيعات المنازل في نوفمبر بنسبة 0.8% عن الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.8٪ إلى 3.76 مليون وحدة.