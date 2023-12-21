شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 205 آلاف للأسبوع المنتهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعا بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، أن هذا يشير إلى القوة الكامنة في الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

ولفتت إلى أن العدد المبدئي لطلبات إعانة البطالة الحكومية ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسميا قدره 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر الحالي.

وكانت التوقعات تشير إلى وصول طلبات الإعانة إلى 215 ألفا في أحدث أسبوع.

البطالة في أمريكا

وتظل طلبات إعانة البطالة متسقة مع سوق العمل القوية إلى حد ما، والتي من المتوقع أن تبعد الاقتصاد عن الكساد في العام المقبل.

يأتي هذا على الرغم من تقلب بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بسبب العطلات.